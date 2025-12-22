張文犯案前戶頭僅剩39元　全靠母接濟

台北市警局22日揭露張文犯案前進出車站等監視器影像。(照：警方提供) 中評社台北12月22日電／台北街頭19日爆發驚悚的隨機殺人案，造成包含兇嫌張文在內共4人死亡、11人輕重傷的慘劇。案發後已墜樓身亡的27歲張文帳戶明細22日經台北市刑警大隊調查曝光，其犯案前郵局帳戶竟僅剩下新台幣39元。



警方查出，張文自2024年1月起，將擔任保全存下的新台幣9萬多元揮霍殆盡，轉而依賴母親每季匯款新台幣3萬元過活，扣除房租後入不敷出，雖偶有打零工收入，但在經濟上已淪為社會邊緣人。警方初步排除有共犯資助，全案持續釐清其他金融帳戶流向。



根據《中時新聞網》報導，警方調查發現，張文於2022年因酒駕遭軍方勒令退伍，隨後於2023年6月至2024年6月間擔任保全工作。雖然存下9萬多元積蓄，但今年初便已花費殆盡。為了維持生計，張文帳戶顯示每逢1、4、7、12月，都會收到母親匯入的3萬元款項。然而，其每月房租高達1萬7000元，母親平均每月1萬元的資助根本不足以支付租金，導致他經濟狀況極度拮据。



經台北市刑警大隊員警親持公文向郵局調閱資料顯示，張文的中華郵政帳戶共有14次現金存款紀錄，金額介於數千元至1萬多元不等，單筆從未超過2萬元。警方研判，張文為了填補每月7000元的房租缺口及生活開銷，應是前往工地或不明場所打零工，並以現金領薪後再透過ATM存入帳戶。刑事局目前已調閱相關存款機監視畫面，確認存款人皆為張文本人，並無他人涉入。



在支出方面，該帳戶除了每月定期轉出的房租外，簽帳金融卡功能顯示張文平日頻繁使用LINE PAY或其他支付系統進行小額消費。警方分析，這些消費多為購買生活用品及網購，其中不排除張文利用此帳戶在網購平台上，分批購買相關犯案裝備。由於近2年該帳戶金流單純，除母親外無任何大筆異常匯款，警方據此初步判定張文為獨自犯案，排除受他人金援或有共犯教唆的可能。



儘管張文試圖透過打零工維持生活，但其帳戶最終僅剩39元的窘境，顯見其已陷入經濟絕境。除了母親定期匯款之外，似乎無人關心他的生活，使其性格更加孤僻。警方表示，除郵局帳戶外，目前正擴大清查張文是否持有其他金融機構帳戶或信用卡，以全面拼湊其犯案前的生活軌跡。