台南藍軍整合成功　陳以信宣布禮讓謝龍介

陳以信在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨台南市長提名，之前有國民黨籍“立委”謝龍介和前“立委”陳以信表態爭取，今天下午陳以信在國民黨中央黨部召開記者會發表聲明指出，民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果，即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，他會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝贏得勝選。



在此次陳以信宣布退出爭取提名後，國民黨預計在24日正式徵召謝龍介參選明年的台南市長，民進黨部分則將由目前競爭非常激烈的“立委”陳亭妃和林俊憲民調比拚後決定人選。



陳以信今天下午在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下，在中央黨部召開記者會發表聲明。



陳以信發表三點聲明如下：



第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然我的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，我願意接受民調結果。



第二、鄭麗文主席已接見我，我願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福龍介兄獲得提名，我並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助龍介兄贏得勝選。



第三、參選過程中我秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，我已證明確實做到。我所提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，我願意提供龍介兄考慮採納。下個月我會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，我個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會！



最後感謝這段期間許多市民朋友對我的支持與期待！雖然我們這次未能代表國民黨參選，但我要呼籲所有支持我的市民朋友，都能將對我的支持，完全轉化給代表國民黨參選的龍介兄！衹有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南！各位同志各位好友，改變尚未成功，我們繼續努力！