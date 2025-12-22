防跨年攻擊　蔣萬安：26日市府站高強度演練

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月22日電(記者 莊亦軒)台北捷運、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。由於台北市政府舉辦的跨年晚會即將登場，中國國民黨籍市長蔣萬安22日下午表示，預計在12月26日於北捷市府站、市府轉運站進行高強度演練。



蔣萬安今天下午出席道路交通安全會報前接受訪作以上表示。



蔣萬安21日提議，若再發生類似案件，要發布細胞簡訊。



台“內政部長”劉世芳22日回應表示，若簡訊內容非常清楚、讓民眾瞭解發生的事件，當然能達到疏散撤離效果，但如果科學參數沒那麼明確，反而會造成更多疑問。像此案因不清楚嫌犯動向，須考量貿然發布是否會引起不必要恐慌，但如果市府有需求可向“行政院”災害防救辦公室提出，會做較好的評估。



蔣萬安說，未來會朝細胞簡訊的方向做規劃。今天警察局及消防局等單位，也正在研擬相關修正文字，會依照程序報請“中央”核可。



對於1219攻擊事件中白衣騎士撫卹問題，該名白衣機車騎士身亡地點不在捷運站、也不在百貨公司內。蔣萬安表示，目前基本上有三個方向。一個是犯罪被害者保護協會的補償。另外，保險理賠以及相關的撫卹，社會局都會彙整，市府也陸陸續續接到了許多捐款，一定會用在照顧這一次不幸的傷亡者身上。



蔣萬安也在道安會報中作兩點指示，第一，捷運公司等相關單位加強緊急資訊傳播；市府已經研議透過發送細胞簡訊，即時通知市民緊急事態。針對維安升級，蔣說，這次跨年晚會是在1219事件之後，也是提醒對大眾運輸場站的安全防護絕對不能鬆懈，這不僅是一場突發事件，也是對城市安全、大眾運輸安全的一個警惕。



蔣萬安說，在研議發送細胞簡訊的空窗期，要善用既有管道立即提升資訊傳播效率，請警察局、消防局、交通局、北捷等研擬相關作業機制，如透過台北好行APP等觸及大量市民的社群平台，確保緊急資訊第一時間傳播到位，提醒市民提高警覺。



台北市府26日周五的演練，預定將在捷運市政府站、市政府轉運站兩地演練，也會跨相關局處，由多單位參與演練，針對大型群聚活動，以跨年的規模模擬演練。