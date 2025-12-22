“憲訴法違憲”爭議　郭正亮：賴清德歷史罪人

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／“憲法”法庭12月19日由5名大法官做出《“憲法”訴訟法》修正案“違憲”判決，引發爭議。對此，前“立委”郭正亮22日在政論節目指出，此舉是扯出新的婁子，已經超過底線，反對者絕對佔大多數，賴清德已成歷史罪人，且此事絕對比“行政院長”卓榮泰不副署《財劃法》還要嚴重。



郭正亮22日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，“憲法”法庭此舉等於是扯出新的婁子，造成一系列困擾，未來是否也要用“憲法”法庭表決處理《財劃法》？宣告“違憲”？要讓5位大法官掌握全台決策？郭強調，如今已讓死結更死，在野黨也會更生氣。



郭正亮認為，若未來都準備用“憲法”法庭解決事情，5位大法官也將成過街老鼠。另外，針對大法官尤伯祥稱自由民主“憲政”秩序已面臨存亡危機一事，郭正亮痛批，大法官只能就事論事，怎麼可以發表政治演講，尤若要搞政治就不要當大法官。



“當大法官變成政治工具，全民圍攻大法官也即將開始”，郭正亮說，賴清德已讓很多民進黨人都不以為然，這樣一搞讓整個局都亂了。郭正亮也痛批，賴心心念念要獨裁，都在勸大家幫他的忙，所有事情都是賴搞出來的。



“憲法”法庭5位大法官判決《“憲法”訴訟法》修正條文“違憲”，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意該判決的法律意見書，直指“憲法”法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。郭正亮表示，蔡宗珍是深綠且非常有原則，而朱富美是邢泰釗的老婆，難道邢還不夠綠？如今已不是藍綠問題而是司法問題，要不要堅守基本底線的問題，已過了底線，“憲法”法庭做出的判決恐讓大部分人都反對，“太過分了”。



郭正亮認為，賴清德如今已成歷史罪人，且此事絕對比不副署還要嚴重，台灣如果連“憲法”法庭都沒有任何公信力，台灣還有哪個地方能解決紛爭？