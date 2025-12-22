黃國昌：府院關說司法已是刑事犯罪

黃國昌表示，府院進行司法關說，是刑事犯罪行為。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北12月22日電／“憲法”法庭5位大法官19日判決《“憲法”訴訟法》修正條文“違憲”，但蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3位大法官提出不同意該判決的法律意見書，引發議論。台灣民眾黨主席黃國昌22日在臉書發文表示，為了幫五位綠色大法官上周五所作出的無效判決洗地，媒體報導，府院於今年大罷免攻防時，曾請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，黃國昌痛批“府院竟進行司法關說，已是刑事犯罪行為。”



“憲法”法庭此次判決引起兩大爭議，包括“憲法”法庭是否可繞過新版《“憲訴法”》人數規定自己做出判決？以及大法官現有總額人數應如何計算？



黃國昌表示，為了幫5位綠色大法官19日所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。



黃國昌提及，其中《上報》一篇報導的問題恐怕不是濫用媒體放話而已，該內文寫“……據了解，今年大罷免攻防時，“憲法”法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到‘鐵板’。”黃國昌批評，如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地“被”寫出，真是令人不可思議。



黃國昌喊話，請府與“行政院”公開說明，該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說，“這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為！”所有參與者應即負起政治責任辭職下台，檢方更應立即究辦此無恥關說司法的犯罪行為。



黃國昌強調，《不法關說罪》已在今年5月三讀通過並經“總統”公布，依《刑法》第172條之3：“意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。”