郭正亮：彈劾重點是過程　賴清德聲望會重創

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月22日電／“行政院長”卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，在野黨提出對賴清德彈劾案表達不滿。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，相較於彈劾，綠營比較怕民眾上街頭。對此，前“立委”郭正亮指出，彈劾的重點是過程而非投票，英國前首相強生、美國前總統柯林頓都被提過不信任投票和被彈劾，雖然都沒有通過，但兩人的聲望都因此遭到重創。



吳子嘉在21日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，綠營比較怕民眾上街頭，因為彈劾賴清德，是要留下一個紀錄、讓他覺得很難看，但賴沒在怕難看，所以用恥辱、仁義道德來跟賴談沒有意義。他指出，賴清德當“總統”有個最重要的事，就是照顧老百姓、為人民服務，結果賴把這件事丟掉，給人“沒有在考慮人民”的感覺。



對此，郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，彈劾的重點是過程而非投票，但還是會有政治作用，如強生曾被提出不信任投票，雖然沒有通過，但這導致強生的聲望一路暴跌；柯林頓1998年因“萊溫斯基醜聞”被提起彈劾，雖然一樣沒通過，但也因為到國會接受詢答，導致柯林頓的名望全部臭掉。



郭正亮說，彈劾的重點是過程而非投票，所以民眾黨主席黃國昌把彈劾案拉到520投票的做法很聰明，藉此逼迫賴清德面對。他並提到，黃國昌已料到賴清德不會去“立法院”，所以在每個縣市都舉辦公聽會。