臺“警政署長”：造謠張文是陸配之子依法處理

藍委黃建賓質詢台“警政署長”張榮興。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北12月22日電／捷運台北車站、中山商圈於19日發生隨機殺人案，震驚社會，同時，網路上出現各種陰謀論揣測兇嫌張文可能是“第五縱隊”，也有網路謠言稱張文為陸配之子。對此，台“內政部長”劉世芳今天表示，張文跟陸配沒關係，網路謠言應適可而止。台“警政署長”張榮興也允諾，對於相關造謠言論會依法處理。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部長”劉世芳、“警政署長”張榮興等人，就計劃性攻擊事件進行“社會治安維護之檢討與精進”專案報告並備質詢。



國民黨籍“立委”黃建賓質詢表示，網路不實內容造成民眾恐慌，很多謠言稱張文媽媽是陸配，民進黨前參選人（指林志潔）認為應是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠。如今警方公開說明此為1人犯案，陸委會也澄清陸配二代非事實，詢問“警政署”是否主動調查相關網路言論。



張榮興回應，從案發第一時間至今天上午6時止，已發現22件造謠情形，並查獲4件。造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，因此案發至今只要發現狀況，一定要求從網路上下架，接下來啟動偵查，只要在台灣，警方一定第一時間偵辦，以遏止謠言，“警政署”會全力來做。



國民黨籍“立委”牛煦庭認為，警方應第一時間核實訊息，依法追究意圖政治操作、造謠、煽動恐慌者。張榮興說，此案為重大案件，會在第一時間公布相關調查並澄清，而臆測對此案沒幫助，“警政署”的真實澄清才有幫助，未來會加強對媒體的溝通跟說明，讓民眾更清楚正確訊息。



至於“警政署”是否咎責造謠稱第五縱隊或陸配之子的言論，張榮興允諾“可以”，會依法處理。網路上這些言論，若牽涉到可能恐嚇維安，會移送地檢署偵辦。



國民黨籍“立委”賴士葆詢問，張文隨機殺人案幾乎是鄭捷十幾年前案件的翻版，是屬於治安還是“國安”？“內政部長”劉世芳回應，依“內政部”、各地方警政系統看起來是隨機殺人、無差別式，屬於重大暴力襲擊的案件，比較傾向是讓社會不安的治安問題。她強調，張文跟陸配沒關係，網路謠言應適可而止。



至於此案是否與第五縱隊有關？“國安局”副局長陳松吉表示，個案目前還在調查，“內政部”、“警政署”也對外透露沒有關聯。張榮興補充，以目前偵查進度，還沒發現類似狀況，犯案動機、有無共犯，尚在深入追查，依照目前掌握物證，判斷是模仿鄭捷的行為。