北市動物收容所像動物園　動保處執行困難

動保處曾收容水牛。（新北市動保處提供） 中評社台北12月22日電／今年10月台“農業部”預告未來擬禁養河口鱷、毒蛇、浣熊等，並對狐獴列為“有條件飼養”動物。未來政策的落實，需要地方政府配合執行查緝、收容，但台北市動保處收容所目前已經像“動物園”，執行恐有很大困難。台北市動保處表示未來會和“中央”深入討論。



根據統計，台北市家犬登記數達約12.8萬隻，登記率108%；家貓約11萬隻，登記率70%，除了犬貓，常見的寵物還有兔子、烏龜、鸚鵡、蛇、蜥蜴，甚至蜜袋鼯與蜘蛛。



台北市動保處長陳英豪說明，“動物救援”是動保處的重要工作，像水牛是從陽明山動保案件中救出、台灣獼猴則是在山區誘捕。近年貓狗在路上被救援機會反而少，多是通過民眾通報。如有保育類動物會交給保育機關，或是請教專家依動物習性照顧，都是暫時性收容，其他動物則會開放民眾媒合認養。



陳英豪認為，有關“中央”預告的禁養動物新制上路後，會跟“中央”討論後續實際執行項目為何、配合辦理，並優先查找販賣源頭；而棄養寵物有些因不會被飼主帶出門，不過能透過晶片、監視器、車牌來查找飼主。



至於收容能量，動保處表示，動物救援是動保處非常重要工作，其實近年來，救援貓狗的案件愈來愈少，最多的反而是救援鳥類。比較特殊的動物，收容所可先照顧，之後再交給特定機構照顧。



根據台灣民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩日前在臉書表示，非犬貓類的寵物，台北市登記在養數量最多為兔子，共252隻，其次為烏龜，但僅2隻登記。實際上其實有更多寵物未被管控、未被追蹤。如果發生走失情形，根本找不到飼主，考驗北市有限的收容空間、有限的人力等動保量能。



黃瀞瑩指出，北市動保處還收容許多特殊個案，多因走失、棄養或、動物救援、禁養動物遭沒入，包括柴棺龜、台灣八哥、藍眼鬣蜥、水牛、翡翠樹蛙、台灣獼猴、柯爾鴨、等，簡直像動物園。有些動物的壽命可長達數十年，需要特殊飼養環境與專業照護，像藍眼鬣蜥最長可活69歲，而以台北市目前人力與量能，執行上明顯有很大困難。



黃瀞瑩建議，應研議特殊寵物分級管理與飼養登記制度，提升非犬貓寵物登記，強化身份識別，同時加強動物保護與飼主教育，完善特殊寵物收容照護與支援網絡，在開放認養非犬貓動物時，也要落實事前訪查與事後追蹤、建立飼養登記制度。