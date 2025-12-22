台“警政署長”：買煙霧彈信號彈研議實名制

藍委賴士葆質詢台“警政署長”張榮興。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北12月22日電／台北街頭19日爆發驚悚的隨機殺人案，“立委”們關注煙霧彈、信號彈是否要納管？台“警政署長”張榮興今天表示，煙霧彈牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會在一個月內研議是否要採實名制。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部長”劉世芳、“警政署長”張榮興等人，就計劃性攻擊事件進行“社會治安維護之檢討與精進”專案報告，並備質詢。



國民黨籍“立委”賴士葆質詢，煙霧彈、信號彈是否要納管進槍砲彈藥刀械管制條例？張榮興答詢表示，煙霧彈還牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會在一個月內研議是否要採實名制。



國民黨“立委”張智倫關切，科技執法是否有可能查察嫌犯私藏的攻擊物品。張榮興說，這是從源頭處理，也就是在高鐵、捷運、台鐵等公共運輸系統的出入口，可以用人工智慧（AI）設備檢測危險物品，例如帶槍枝刀械等進入閘門，透過AI設備掃描，第一時間就可以發現。



“交通部政務次長”伍勝園回應，AI辨識部分大約需要2個月時間研議，因為入口處人潮很多，也要考慮進場旅客所受影響。



民進黨籍“立委”張宏陸表示，未來是否能透過AI關注交通場站騷動，就能通報警方掌握，像台中豐原車站就有相關設備。伍勝園指出，過去曾想建置影像辨識，但遭“監察院”糾正，會在兼顧人權情況下展開研議。



張智倫也詢問，未來如何追蹤並避免模仿犯？“衛福部次長”呂建德說，此案較為特殊，涉及社會孤立、累積長期挫折等狀況，相關動機仍待“警政署”釐清；但“衛福部長”石崇良已指示，將與專家共同檢視非典型與高度突發性個案，會列入未來社安網對象審視，預計3個月內完成。



賴士葆追問，行凶的張文是否為社會邊緣人，未來社安網是否會納入大規模殺人案例。呂建德說，“邊緣人”一詞需要嚴格定義，這次案件凸顯成人孤立與失聯風險群，因此會召集專家檢視這種新興樣態。