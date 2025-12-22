台灣“中研院”調查：過半民眾仍看漲明年房價

“中研院”經濟所研究員楊淑珺，報告消費者預期與政策反應調查結果。（照：“中研院”提供） 中評社台北12月22日電／台灣“中研院”經濟所今天公布最新一期“台灣消費者預期與政策反應調查”，結果顯示，消費者預期生活成本1年後上升幅度為8.9%，是調查以來最低水準，顯示通膨壓力減輕；房價方面，民眾對房價上漲預期的僵固性非常重，但看漲幅度收斂至2.5%。



楊淑珺表示，央行祭出選擇性信用管制的重要目的之一，是扭轉消費者對於房價上漲的預期，從調查結果看來，社會上還有半數認為房價會往上走，代表房價預期的僵固性非常重，但好消息是，看漲幅度已經相當和緩。



消費者對物價的預期是影響物價的重要因素之一，“中央研究院”經濟研究所總體經濟預測小組自2023年10月起，每半年進行一次“台灣消費者預期與政策反應調查”，掌握消費者對物價預期。



調查顯示，台灣消費者預期生活成本（經常性生活整體開銷）在1年後的平均上升幅度為8.9%，比去年同期的11.3%明顯下降，不只首次跌破雙位數，也是調查以來最低水準。



其中，消費者預期“交通與能源的經常性開銷”及“食物（含外食）開銷”的平均漲幅仍處高位，分別達15.1%與12.3%。而CPI外食費年增率自2024年11月至2025年11月連續高於3%，反映餐飲服務價格續處高檔，使多數消費者認為未來1年食物開銷可能進一步上升。



“房租或房屋貸款開銷”預期平均上升幅度為2.6%，較去年同期調查的4.4%下降1.8個百分點，顯示房屋相關開銷的漲勢可望趨緩。



“中研院”經濟所研究員兼副所長楊淑珺認為，生活成本看法顯著下降，透露的訊息是通膨壓力確實有緩解，只是民眾認為食物開銷還是居高；至於房租開銷比率下滑明顯，可能與房價不再快速上漲，以及房東成本沒有持續攀高等因素有關聯。

