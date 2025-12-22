逕付二讀“違憲”？藍黨團嗆大法官選擇性失明

國民黨團說，賴清德的大法官認定逕付二讀違憲？要不要聽聽看民進黨那些年做了什麼。（照片：國民黨團臉書） 中評社台北12月22日電／“憲法法庭”由5位大法官作成判決宣告《憲法訴訟法》“違憲”，理由之一是“立法院”議事不符合程序正義，法案逕付二讀、未經充分討論。對此，中國國民黨“立法院”黨團22日在臉書發文表示，賴清德的大法官認定逕付二讀“違憲”？那過去八年民進黨完全執政時，無數重大法案跳過委員會、直接強推，這些帳該怎麼算？大法官是遇到民進黨就轉彎？



國民黨團說，賴清德的大法官認定逕付二讀“違憲”？要不要聽聽看那些年做了什麼！根據賴清德執政下的大法官最新解釋，竟然把“逕付二讀”視為程序瑕疵甚至是“違憲”的理由？這簡直是台灣“憲政”史上最大的諷刺。



國民黨團表示，如果“逕付二讀”叫做“違憲”，那過去八年民進黨完全執政時，無數重大法案跳過委員會、直接強推，這些帳該怎麼算？大法官難道是選擇性失明，還是遇到民進黨就轉彎？



國民黨團說，讓我們來幫大家復習一下，民進黨那些年是怎麼使用議事規則，把“逕付二讀”當成常態的：



2017年《勞基法》修正（一例一休）：當年為了強推惡法，無視勞工怒吼，直接將草案從委員會抽出逕付二讀，那是勞權最黑暗的一天 。



2019年《“司法院”釋字第748號解釋施行法》：由於同性專法的爭議，民進黨直接逕付二讀。



2019年《反滲透法》：在選前關鍵時刻，為了政治動員，缺乏充分討論就逕付二讀，引發法律定義模糊的巨大爭議。



2020年《農田水利法》：涉及沒收民間財產收歸“國有”的重大爭議，民進黨依然仗著多數暴力，逕付二讀強行通過。



2023年《全民共享經濟成果特別條例》：為了普發6000的法源，民進黨直接將朝野版本逕付二讀。



國民黨團強調，過去這些法案，無論是否具有爭議，民進黨也是依循議事規則進行逕付二讀，當時的民進黨怎麼不說“違憲”？當時的法律學者、現在的大法官們，怎麼都沒有人出來質疑“違憲”？這不是雙標，什麼才是雙標？



國民黨呼籲大法官不要淪為“綠能，你不能”的法律解釋，只會讓人民看破手腳。大法官若淪為賴清德的守護神，台灣的民主法治將蕩然無存！