“中選會”官方提名　主委游盈隆副主委胡博硯

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北12月22日電／“中選會”6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。“行政院”今天指出，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯出任副主委，待行政人事作業程序完備，屆時會將完整名單送請“立法院”行使人事同意權，期待早日審議通過，使未來選務工作順利推動。



該人事案須經“立法院”行使人事同意權。



游盈隆曾任民進黨副秘書長、海基會副董事長。胡博硯為時代力量創黨元老之一，曾任時代力量仲裁委員，經常在《自由時報》發表文章。



“行政院”發言人李慧芝今天表示，“行政院長”卓榮泰秉持“含納各黨推薦”、“橫跨朝野背景”、“兼具理論實務”以及“中央地方經驗”等原則，作為本次提名“中央選舉委員會”委員的重要標準，並於今年10月底函請“立法院”朝野各黨團推薦人選。



李慧芝指出，國民黨及民眾黨於11月初向“政院”提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。



李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學教授蘇子喬（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。



李慧芝進一步表示，另因前“中選會”蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。



李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請“立法院”行使人事同意權，也期待“立法院”早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。