監視器失靈警方無法即時追捕嫌犯？北捷澄清

台北捷運董事長趙紹廉。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月22日電（記者 莊亦軒）台北捷運車站、中山站商圈19日發生通緝犯張文隨機砍人事件，釀成4死11傷。據傳警方調閱監視器時，部分設備出現故障，導致無法立即掌握兇嫌張文的逃逸動線。台北捷運董事長趙紹廉22日出面說明，現場僅有1台因主機硬碟受損，致使7支監視器無法回溯。不過還有12台監視器的主機沒有受損，足以追溯嫌犯路徑。



12月19日事發當天，警方在透過監視器確認張文身分後，第一時間是先派員前往犯嫌戶籍地桃園查緝。據傳警方調閱監視器時，部分設備出現故障，導致無法立即掌握兇嫌張文的逃逸動線。



趙紹廉說明，當天所有監視器均可即時監看，B2確實是有一台主機因硬碟受損，導致7支監視器無法回溯。但沿線其他支監視器仍可提供完整回溯影像，因此整個兇嫌行徑並無斷點。但是因為嫌犯當天的作案過程中，多次的換裝、加上有煙霧，所以使得無法第一時間就判斷是同一個人。



針對行控中心是否有在監看？趙紹廉指出，當天行控中心即時發現煙霧並追查，確認有人投擲煙霧彈。當下立即通報捷運警察與消防單位，協助民眾快速疏散，同時啟動快速閘門，免刷票讓民眾離站，更透過現場廣播及保全人員指引疏散，避免混亂。“我們的同仁和保全在那裡，我相信大家在新聞上可以看到，有很多的民眾都反映，有人在那裡趕快請大家趕快趕快離站，趕快離站，這個我想很多的媒體都有報導這樣的訊息”。



為因應跨年活動，北捷已針對各主要車站加強警戒，包括增加保全人力、加強巡檢及可見性，以達到嚇阻效果。站務人員自從鄭捷事件後，就配備盾牌、長棍及防身裝備，並定期接受專業防身訓練。12月26日下午市政府站將進行大規模演練，模擬跨年活動人流，測試應變能力。



趙紹廉說明，北捷有一些是菁英保全，菁英保全就有準備防噴霧、警棍、還有電擊棒。菁英保全是符合規定可以取用這樣的設施，我們增加了很多的人數。“但是抱歉，我目前手上並沒有這個數字”。



趙紹廉表示，保全與站務人員的配置已依主要車站需求增派約一倍人力，確保跨年期間旅客安全，並強化防範突發事件的能力，整體監控系統及人力部署已足以保障民眾安全，更能即時追蹤可疑行為。