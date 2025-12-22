柯涉侵占6234萬？陳佩琪：這麼多錢在哪？

柯文哲涉政治獻金侵占案，陳佩琪痛批，司法雙標、綠能你不能。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北12月22日電／台北地方法院22日開庭審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，柯文哲妻陳佩琪22日在臉書發文說，台北市政府在2020年3月10日開便當會，她在3月18日存錢給小孩，檢調說這就是便當會後有人送賄款給她的鐵證，結果柯文哲就真的因為這樣被抓去關了一整年。簡單說就是司法雙標、綠能你不能。



柯文哲下午開庭前受訪時表示，檢察官在法庭上一直在強調“公平、公平、公平”，對，公平就好，他也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。



陳佩琪表示，2015年柯文哲剛當選市長第一年，就知道自己會被用放大鏡檢視，也無時無刻提醒自己要小心。檢廉拿著一張她站在ATM前的照片（也不知是存款還是提款），就說她這是貪污鐵證，台北市政府在2020年3月10日開便當會，她在2020年3月18日存錢給小孩，不得了了，說這就是便當會後有人送賄款給她的鐵證，結果柯文哲就真的因為這樣被抓去關了一整年。



陳佩琪說，台灣司法最為人詬病之處，是柯文哲今天講的這段話：‘台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，他只要問一個問題，“他們（檢察官）將來要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎”。柯文哲強調，其實司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。’簡單說就是司法雙標啦、綠能你不能啦！



陳佩琪表示，今天看到柯文哲的新聞：“本案公益侵占包括…，合計6234萬6790元…”，家裡的錢大大小小一向都歸她在管，奇怪哩，這麼多錢，在哪裡呢，她怎麼都沒管到？



陳佩琪說，最近“監察院”動不動就來函說要沒入幾千萬、幾千萬的，還有兼罰款一大堆的，其實她和柯文哲已經負債數千萬了，她常問柯文哲說我們哪來的錢賠啊，後來想到一招，網軍最愛要她去跳樓了，常說為什麼陳佩琪還沒跳啦、是什麼時候要跳啦，說他們很期待呦，她真的算過了，她的壽險跳樓也不夠柯文哲去賠，實在煩惱。



陳佩琪最後表示，柯文哲說要不是有這場官司，以他畢生才能和精力，一定可以幫“國家”做出一番成就，唉！這場官司導致他整天，他說這個“國家”自己在內耗！