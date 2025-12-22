民眾北車獻花悼念死者　批張文地獄不容

台北車站M7通道案發現場堆滿鮮花，不少民眾特地前來悼念逝者。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月22日電（記者 黃偕華）台北捷運19日傍晚發生27歲通緝犯張文持刀隨機攻擊事件，造成4死11傷悲劇，張文也在作案後墜樓身亡。今天是事件發生後的第一個上班日，搭乘捷運的民眾行色匆匆，警方加強巡檢。在捷運台北車站M7出口和誠品南西店現場，有不少民眾獻花悼念無辜的死者，並有民眾在氣球上留言怒批張文行為“人神共憤，地獄不容”。



為感念57歲的余家昶見義勇為，“立院”今日通過提案協助入祀忠烈祠。他19日不僅率先發現張文的犯行，奮不顧身上前阻擋他點燃其他汽油彈，因此被張文揮刀攻擊而喪命。



台北捷運19日驚爆連續攻擊事件，因教召未到被通緝的27歲嫌犯張文在捷運台北車站M7出口、中山商圈先後丟擲煙霧彈和持刀隨機砍人，疑因遭到警方圍捕，在誠品南西店墜樓身亡，共造成4死11傷。22日捷運台北車站通勤人潮依舊，早上運量維持18萬人次，和往常相當，不過卻籠罩在一片沉痛氛圍。



這起隨機砍人案造成人心惶惶，網路也出現模仿效應，警方昨天查獲20則仿效恐嚇留言，已逮捕3人。昨晚又有網友在threads發文揚言今天下午1時30分要在北捷引爆炸彈，警方高度戒備，在台鐵台北車站、捷運台北車站及中山站等加強巡邏。



在捷運台北車站M7出口和誠品南西店2個事故現場，今天持續有民眾自發性前往獻花、合什哀悼，希望死者安息，傷者早日康復。有民眾在氣球上面寫著“R.I.P，為無辜者哀悼，對惡行絕不寬容，人神共憤，地獄不容”。