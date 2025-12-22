余母以子捨身救人為榮　民眾自發悼念

民眾留言感謝余家昶。(中評社 黃偕華照) 中評社台北12月22日電（記者 黃偕華）27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案，3名民眾因此死亡，張文自己也墜樓身亡。其中在台北車站遇害的57歲男子余家昶，當下捨命攔阻兇嫌，破壞了張文原本要丟擲汽油彈的計劃。今天余家昶逾80歲的母親表示，失去兒子心真的很痛，“但我以他為榮”。網路上、事發地點台北車站M8出口底下，也處處可見民眾對余家昶的感謝與悼念。



家住桃園的余家昶在台北一家證券公司上班，家住桃園的他固定從桃園搭火車到台北，下班再從台北車站搭火車回桃園。案發當天，張文丟了煙幕彈，正要打開拖著裝滿汽油彈的行李箱，準備開始縱火時，余家昶上前捨命阻止，讓張文的“丟汽油彈、隨機攻擊路人”這2個環節被中斷，只能狼狽逃走，余家昶也因此慘被猛刺多刀重傷身亡。



余家昶老家在桃園市，其母親表示余家昶很孝順，每天都會關心她且常常視訊，從小余家昶就“憨憨呆呆”很勇敢，過去桃園忠烈祠剛開始蓋時，余爸爸就在忠烈祠工作，當時年僅3、4歲的余家昶每天跟著爸爸到忠烈祠上班。余母表示，新聞上看到台北市長蔣萬安說兒子救了很多人，雖然身為母親失去兒子感到很痛苦，“但我以他為榮，救了很多人我也很安慰”，現在唯一的希望就是希望兒子能進到忠烈祠。



22日第一個上班日開始，台北車站M8出口底下民眾擺放大量花束、泡麵、便當等物悼念，也處處可以見到對余家昶表達感激的文字。網路上余母的報導中，民眾留言超過千則。“立法院”內政委員會今天也通過臨時提案，提案指出，依據褒揚條例規定，倘“冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者”得依法褒揚，並得入祀“國民革命忠烈祠”或地方忠烈祠。

