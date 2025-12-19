台人赴陸不減反增　衛芷言：訊息繭房被打破

中華海西文化經濟發展促進會副理事長衛芷言。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月23日電（記者 蔣繼平）台官方赴陸禁團令持續下，台灣人赴陸旅遊人數不減反增。中華海西文化經濟發展促進會副理事長衛芷言向中評社表示，禁團令下反而社群平台充斥旅遊資訊且更加多元化，台灣民眾化整為零自己去大陸玩變多，此外，“館長現象”有助打破綠營長期營造的“訊息繭房”，看到大陸全面進步與改革開放，也符合世界潮流，非常合理。



衛芷言，東海大學政治研究所碩士、台灣中山大學中山學術研究所博士。曾在大學擔任教職，專長領域為民法、商事法、金融法規。目前擔任中華海西文化經濟發展促進會副理事長，從事兩岸交流。海西經濟區（簡稱海西）是以福建為主體，並涵蓋浙江、廣東、江西三個省份的部分地區。



根據媒體報導，2024年台灣赴陸旅遊人次，台“交通部觀光署”統計為277萬，大陸統計則為404萬。2025年10月初，大陸統計，赴陸台人已逾420萬，超過2024年，陸方預估2025年全年可達450萬。



台灣“交通部觀光署”自2020年初起禁止台灣旅行社組團前往大陸旅遊。



衛芷言表示，今年有很多台灣散客到廈門進行3到5天的小旅行，臉書也可以發現有在招攬廈門的旅遊行程。今年春天開始，台灣各地飛往金門的機票，週五、六、日、一的任何時段幾乎都是客滿，連船班也是客滿的，透過小三通前往廈門旅遊。



衛芷言表示，原因可能是被列入“世界文化遺產”的廈門鼓浪嶼、漳州華安土樓，這兩個是離台灣最近的世界遺產，前往的成本也最低。而且台灣與廈門太相像了，很多人都說廈門很像台灣，語言也相通、食物也相近。

