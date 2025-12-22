中評現場：大學生多認識她　鄭麗文驚喜

有七成學生早在鄭麗文任國民黨主席前就認識她。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主鄭麗文22日晚上到東吳大學政治系演講，她一開始就在現場做了個即時調查，詢問現場大學生是在她擔任黨主席前就認識她的人舉手，結果現場約150位學生中，有約七成的人都舉手，而在她任主席後才認識的人則僅有約10人，讓鄭非常驚喜，笑著說“非常謝謝大家！”



鄭麗文22日受東吳大學政治系邀請，以“國民黨的改革與青年參政之路”為題演講，該學校之前已邀請台灣民眾黨主席黃國昌和民進黨秘書長徐國勇前來演講，鄭安排在藍綠白政黨中壓軸，現場也湧進超過150位學生前來聆聽，許多人在鄭麗文現身時就趕緊拿起手機拍攝分享，看得出年輕人對她的印象算不錯。



鄭麗文也和學生們熱情打招呼，並分享她任國民黨主席一個半月來的感想，直呼自己是一天當兩天在用，所以覺得自己擔任主席的時間已經好久了。她也提到，國民黨現在是一窮二白，中央黨部辦公室雖然不算小，但裡面空蕩蕩，大家在用的電腦甚至比現場大學生年紀還大，所以軟硬體都極需要更新。



鄭麗文也勉勵學生，要開放眼界和心胸思考所有問題，因為台灣的未來最重要資產就是他們這些大學生，千萬不要故步自封，要有更多的想像來替台灣盡一份力。她強調，原本是民進黨的她，此生從來沒想過會當國民黨主席，所以人生有很多豐富經驗，每個人的路都不一樣，但不要限制自己的想像，才有更多的可能性，才能譜寫自己的故事。