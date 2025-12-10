黃敬平：台軍若用大疆貼牌機　戰時恐被接管

曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月23日電（記者 盧誠輝）台軍方近期編列新台幣逾6億元預算採購“監偵型無人機”，卻遭爆料這批無人機整體外型與結構配置，與中國大陸的大疆（DJI）無人機高度相似。曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，台軍用無人機若真的是大疆貼牌貨，戰時恐被全面接管，那這場仗還需要打嗎？



黃敬平也感嘆，台灣軍購向來都是賣方市場，而不是買方市場，從來沒有話語權，賣方開什麼菜單，台灣只能照單全收，這就像不斷把錢丟到水裡去一樣，實在很悲哀。



國民黨籍“立法委員”馬文君日前爆料，“國防部”編列6億1755萬4000元預算，採購“監偵型無人機”共960架，平均單價約64萬元，但她接獲陳情指出，這批無人機整體外型與結構配置，與中國大陸的大疆Matrice 300/350 RTK系列無人機高度相似，結構、接口與工程設計也高度一致性。



黃敬平強調，如果這次台軍方採購的無人機真的是使用大疆的主要零組件，那是否會有資安上的隱憂？又會不會有通訊軟體相容性的問題？因為軍用無人機最怕的就是在戰時被接管，當兩軍在打仗的時候，若其中一方的無人機被另一方破解接管，那這場仗還需要打嗎？



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



他提到，全世界軍用或準軍用的四軸旋翼無人機，做得最好的包括中國大陸的大疆、美國的Skydio和以色列的Skylark這三家公司，而“國防部”這次採購的“監偵型無人機”要價就相當於一輛陽春版平價汽車的價格，但現在卻被馬文君爆料包括雲台快拆系統、機身底部插槽、馬達座等三處結構都和大疆無人機有高度雷同。