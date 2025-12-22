中評關注：賴清德藉“中選會”人事緩和朝野

賴政府提名游盈隆擔任中選會主委。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電（記者 黃筱筠）賴清德最近的人事佈局充滿政治意味，除拉攏黨內非賴勢力，也在拉攏在野黨。但一方面五名大法官宣告法律“違憲”，激化朝野對立；另方面又藉著“中選會”提名藍白推薦人選，試圖拉攏在野黨，這是要化解朝野對立？還是分化藍白合作，減低抗爭力道？有待後續進一步觀察。



“行政院”22日公布“中選會”人事，將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。



“行政院”公布“中選會”提名人選，刻意在每位人選上標註推薦的政黨，且在“政院”證實之前，有媒體先獨家獲得消息，接著就有綠營側翼在網路帶風向表示，游盈隆過去民調都偏向民眾黨，而胡博硯雖是時代力量創黨成員，更是民眾黨現任主席黃國昌的老戰友，如果藍白還刻意不通過這份人事案，就是故意要杯葛民進黨。



這份“中選會”名單依照“行政院”說法是“含納各黨推薦”、“橫跨朝野背景”等，要營造民進黨執政廣納在野黨人才。其中游盈隆雖被綠營認為民調偏向支持民眾黨，但2020民進黨內初選時，游是支持賴清德，對蔡英文有些批評，2019年6月23日，游在臉書公開退黨。



“行政院長”卓榮泰日前拒不副署《財政收支劃分法》；“憲法”法庭日前作出今年憲判字第一號判決，宣告藍白“立委”聯手修正的《“憲法”訴訟法》“違憲”，且作出“憲法”判決的5位大法官，無視另3位大法官的反對意見，逕予排除，未計入現有大法官計算人數。讓中國國民黨“立法院”黨團22日正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。

