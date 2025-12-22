高虹安復職　曲兆祥：藍若還搶竹市說不過去

中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）新竹市長高虹安助理費案二審大逆轉改判無罪，中國文化大學國家發展研究所兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，對民眾黨內部而言，勢必會更加凝聚支持者，也會有部分中間選民傾向接受民眾黨“政治迫害”的論調，整體對民眾黨有利。未來高虹安若競選連任，主要戰場是“重塑勤政形象”，以此感動新竹市民，幾乎可說躺著選。



至於藍白合作，曲兆祥說，“藍白合從新竹市開始”是很明確的方向，但前國民黨發言人何志勇日前宣布角逐2026新竹市長，在高虹安復職、未來若決定競選連任的情況下，這時候藍營還要搶就說不過去了，若國民黨最後真的提名自己人，可能藍白合作就都不用談了，新北市藍營可能陷入苦戰，甚至2028還怎麼談藍白合？這是國民黨需要深思的。



已退出台灣民眾黨，但保持關係緊密的新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審遭判處有期徒刑7年4月，台灣高等法院16日二審改判貪污無罪，意外大逆轉。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所教授兼所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，高虹安二審宣判貪污無罪，對民眾黨基層黨員的士氣是一大鼓舞，其中最大的鼓舞並不完全是逆轉的結果，而是證明了柯粉、小草過去一年多相信這一連串司法爭議是政治鬥爭，這件事獲得了應證。從高虹安案到柯文哲案，民眾黨基層認為是以司法為工具的政治迫害。



曲兆祥說，對民眾黨內部而言，二審的結果加深了柯粉、小草的認定，勢必會更加凝聚對民眾黨支持；至於中間選民的影響，恐怕也對民眾黨比較有利，會有部分的中間選民傾向接受民眾黨的論調。從整體來說，對民眾黨是有利的，且會對明年3月26日宣判的柯文哲案，會更加樂觀一點，但對司法層面不至於會有太大的影響。



高虹安二審貪污無罪，高若決定競選連任，會有什麼影響？曲兆祥提醒，7月26日罷免高虹安的投票中，不同意票逾12萬多、同意票僅逾8萬，在高虹安不在新竹市長位子上的狀況下，新竹市民還願意包容，這對高虹安來說是一大優勢，若之前的狀況都包容了，更何況現在高虹安復職新竹市長了，高虹安可以說欠了新竹市民很多。