鄭麗文細說為何擋軍購　大學生全場鼓掌

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文22日晚上前往東吳大學政治學系演講，回答學生有關對美軍購議題提問。她強調，國民黨沒有反對軍購，但不是不贊同這個價錢，就叫做反對台灣有“國防”。真正的合理軍購，不是現在這種討論方式，不是一張空白支票寫上數字，只能接受或不接受。



鄭麗文說，強化台灣防務不可能是一張空白支票寫上數字，你只能接受或不接受，這樣的台灣，真的是一個“民主國家”嗎？為什麼可以不尊重“國會”的監督？衹有給一個數字，問你要不要吞下去？這是討論“國防”的態度嗎？鄭講完後，現場響起一片掌聲。



鄭麗文22日受東吳大學政治系邀請，以“國民黨的改革與青年參政之路”為題演講，該學校之前已邀請台灣民眾黨主席黃國昌和民進黨秘書長徐國勇前來演講，鄭安排在藍綠白政黨中壓軸，現場也湧進超過150位學生前來聆聽。



鄭麗文特別縮短演講時間，留下更多時間讓學生提問互動。其中，有學生問到為何國民黨反對“國防”預算？



鄭麗文說，有關於軍備，首先，二次世界大戰之後，在台灣最支持“國防”力量的絕對是中國國民黨，即便在馬英九的八年任內，最近一次國民黨執政也都有對美軍購。所以，第一，國民黨沒有反對軍購，沒有反對台灣要有足夠的防衛力量，但是今天台灣的防衛安全不是一個價格可以決定的，不是你告訴我這個價錢叫做台灣就有“國防”，這個標準應該很清楚。



鄭麗文表示，講到防務，我們真的在就事論事討論台灣自我防衛力量，到底什麼才是我們要的“國防”？她認為現在並沒有在討論這個問題，也沒有真的檢討今天台灣要如何強化防衛韌性。真正需要的合理軍購，不是現在這種討論方式，不是一張空白支票寫上數字，只能接受或不接受。