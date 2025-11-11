台擬修法降敵判十年　黃敬平：效果有限

曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月24日電（記者 盧誠輝）“行政院”院會上周拍板將修改“陸海空軍刑法”，針對現役軍人若“不盡責降敵”，最重可判刑10年。曾擔任軍事記者的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，烏克蘭現在對擅離職守的軍人也同樣是最重可判刑10年，但從俄烏戰爭爆發至今已有超過25名烏克蘭軍人逃兵就可看出，效果恐怕有限。



“行政院”院會上周拍板修正“國家安全法”、“陸海空軍刑法”、“陸海空軍軍官士官服役條例”、“國軍退除役官兵輔導條例”，其中針對現役軍人“不盡責降敵”提高至10刑期，另增訂陰謀犯與預備犯若有“對敵人表示效忠”行為，最重判刑7年。另對鼓吹戰爭言論重罰新台幣100萬元，退休軍公教若因危害“國安”一審遭判有罪，月退俸也將折半。



黃敬平強調，“陸海空軍刑法”過去的規定更嚴格，只要在戰場上臨陣脫逃的刑責幾乎都是唯一死刑，但後來“軍事審判法”在2013年廢除後，現在又該如何重建？等到真的戰爭的時候，又該如何去讓所謂“不盡責降敵”的軍人進行軍事審判？所以現在“行政院”修這個法，真的能夠有嚇阻效果嗎？恐怕宣示意義大於實質意義。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



他提到，投降判10年的作法，類似全球許多國家在軍事上會使用的“AWOL”（擅離職守）罪，也就是軍人戰時若不在工作崗位上會遭到軍法審判，最近類似的例子就發生在俄烏戰爭當中，烏克蘭針對擅離職守的軍人也同樣是最重判刑10年。



黃敬平指出，但光是從2024年9月到2025年9月這一年來，烏克蘭就有超過17萬6千多名的軍人被認定涉犯“AWOL”罪而逃跑，從俄烏戰爭開打至今3年多下來，烏克蘭更已有超過25萬名軍人被認定涉犯“AWOL”罪。