鄭麗文：中國人認同不該被妖魔化

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文22日晚受邀至東吳大學政治學系演講，東吳大學政治系副教授陳方隅提問中國人論述，她正面回應說，“我是中國人，我從來沒有否認”，為什麼中國人會變成在你眼中不需要說明跟解釋，自然而然就是醜惡的敵人呢？這才是今天的問題。



鄭麗文強調，我們出生到現在，看的、寫的是中國字，講的是中國話，我拿筷子吃飯吃的是中國食物，家裡拜的神主牌是中國幾千年的傳統，去廟裡拜拜的都是中國神，這些都在我們生活的細節中。



她認為，講“我是中國人”就要背負著一個不知道哪裡來的原罪，這是過去30年來民進黨所惡意操作出來的，這應該是一個自然而然的文化歷史認同，而不該被民進黨妖魔化。



鄭麗文22日受東吳大學政治系邀請，以“國民黨的改革與青年參政之路”為題演講，現場湧進超過150位學生前來聆聽。鄭麗文特別空出大量時間接受學生提問，其中政治系副教授陳方隅也舉手提問，並對鄭有諸多的批評，鄭都一一正面回應、直球對決。



在談到有關我是中國人的論述時，鄭麗文說，今天台灣跟中國大陸不應該是對立的概念，她也不希望台灣民族主義對抗中國民族主義，因為這都是虛假的，這些都是人為建構出來的，台灣跟中國大陸不應該是敵對不相容的概念。



鄭麗文強調，我們生活中的所有細節都和中國有關，中國不應該是一個這麼狹隘的概念，不是只代表“中華人民共和國”或只代表“中華民國”，其實在多數人裡頭想到中國，想到的是5千年所代表的文明，這是一個自然而然的現象。

