兩岸和平怎麼做？鄭麗文：基礎就是九二共識

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文22日晚受邀至東吳大學政治學系演講，會中有學生提問如何做到兩岸和平？鄭回應說，很簡單，國共先和解，兩岸先和解，兩岸不打仗，怎麼不打仗？現在的基礎叫做九二共識，反對“台獨”。



鄭麗文說，在九二共識反對“台獨”的基礎上，馬英九已經證明了8年和平榮景，台灣有更多的國際空間，這就是實際的例子。我們身為當事人，身在台灣，更應該扮演主導角色，要有話語權，而不是任人宰割，隨便讓美國決定嗎？讓北京決定嗎？讓其他人決定，不是台灣來決定嗎？



鄭麗文22日受東吳大學政治系邀請，以“國民黨的改革與青年參政之路”為題演講，現場湧進超過150位學生前來聆聽。鄭麗文特別空出大量時間接受學生提問，學生都踴躍舉手，其中頗多問題都是想要挑戰鄭。



有學生問到如何締造兩岸和平，鄭麗文在回應時由於論述較長，該學生等不及直接再度拿麥克風發言說“所以到底怎麼做嗎？”但鄭也笑笑地說她正在講，不要急，強調會正面回答學生問題。



鄭麗文說，她希望兩岸是和平的，戰爭是很恐怖的，她認為全世界沒有人應該希望兩岸發生戰爭，所以在台灣任何一個有良知負責任的政治人物，或者是公共論壇的參與者、意見領袖都不應該鼓吹戰爭，但是和平不是美好的口號，和平是非常艱辛困難才能夠得到的。