傳府院找大法官溝通　民眾黨今赴北檢提告

針對黨政高層派人關說大法官的訊息，民眾黨主席黃國昌21日表示，將前往北檢告發。(照:民眾黨臉書) 中評社台北12月23日電／“憲法”法庭5位大法官判決《“憲法”訴訟法》修正條文“違憲”失效，排除3名大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美意見。有媒體報導指府院今年大罷免攻防時，曾請和蔡宗珍有深交的黨政高層出面溝通，台灣民眾黨主席黃國昌22日痛批，若府院真的司法關說，已是刑事犯罪行為，請“總統府”與“行政院”公開說明，黃今天也將前往台北地檢署告發。對此，“總統府”表示不回應。



綠營連日攻擊蔡宗珍等3位不同意2025年憲判字第1號判決的大法官，甚至點名追究責任。網媒報導，蔡英文當年打算提名蔡宗珍出任大法官時，黨內就有人反對，認為蔡宗珍個性頗執拗，恐不適任大法官一職，但最後仍獲提名。



報導也指出，今年大罷免攻防時，“憲法”法庭傳出3人（指蔡宗珍、楊惠欽、朱富美）同一戰線”，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到“鐵板”。



黃國昌昨日在臉書痛批，為了幫5位“綠色大法官”洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一，且問題不是衹有濫用媒體放話而已。



他指出，若真如媒體報導，府院高層赤裸裸關說司法，令人不可思議，請“總統府”與“行政院”公開說明，“這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為！”所有參與者應負起政治責任辭職下台，檢方更應該立即究辦。



黃國昌強調，若2028政黨輪替一定會辦此案，並預告今前往北檢告發，“我就看北檢要包庇到什麼程度？也希望蔡宗珍大法官發揮道德良心，站出來說清楚誰去找妳關說？”