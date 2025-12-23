柯建銘談大罷免　每周都跟賴開會非自作主張

陳水扁專訪民進黨“立法院”黨團總召柯建銘（左）。（截自微微笑廣播網YouTube畫面） 中評社台北12月23日電／經歷726、823罷免失敗後的民進黨聲勢受到重創，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘近日首度鬆口、還原整個行動的來龍去脈。他接受陳水扁專訪時強調，大罷免不是他自作主張，是謀定而後動，每週三都跟黨主席賴清德開會報告，賴都知道，開會大家都贊成。



民進黨發言人吳崢回應表示，柯建銘所言與實情有落差。



柯建銘近日接受陳水扁21日播出的《有夢上水》節目專訪，扁問及大罷免投票前，認為能成功罷免幾位？柯稱眾說紛紜，以他個人心情，大罷免大成功就是要總罷免，因為藍委都一樣，沒有說“他不用罷免、他要罷免”，應該全部罷免下來。柯建銘表示，在他的內心世界衹有一個想法，一定要罷免成功、勇往直前，“至少這是一個很成功的運動”，抗中保台全部催化出來。



扁追問，當初決定推動前，是否三思而後行，跟黨內幹部、黨主席、黨團成員討論過、經過同意，還是自己作主？柯建銘表示，“我在‘立法院’這麼久了，你知道我絕對謹守分際，我不會自作主張”，且他等待這刻“等了60年”，是謀定而後動。他每週三都會跟賴清德開會，每個步驟怎麼做，都有跟賴清德報告，賴清德都知道，黨團開會大家也都贊成，他做這件事情不可能獨斷、自作主張。



至於大罷免真正的發起人是柯建銘，還是聯電創辦人曹興誠？柯建銘重申，自己才是大罷免的發起人，跟曹興誠只是剛好“英雄所見略同”。柯建銘透露，自己和曹興誠在各自的戰線上努力，並沒有太多的經費流動。自己沒有錢就想辦法去募，沒有一分錢是從曹興誠那流過來的，大家各幹各的活。



對此，民進黨發言人吳崢22日表示，府院黨每週三的例行溝通會議討論非常廣泛，並非針對特定議題，具體內容與實情恐存有落差。