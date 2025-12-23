王鴻薇批賴清德衝紅線　倒行逆施極度衝撞

藍委王鴻薇（右）接受訪問。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北12月23日電／“憲法”法庭5位大法官宣告新修《“憲法”訴訟法》“違憲”、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，被網友嘲諷是“五老星憲法法庭”。中國國民黨籍“立委”王鴻薇22日受訪表示，賴清德倒行逆施衝撞紅線，民選的區域綠委難道不知道民意風向嗎？



王鴻薇22日在《千秋萬事》節目表示，“憲法”法庭直接把3個人剔除，說不算現有總額？但舊的“憲訴法”也要現有總額的3分之2，6個人才能開會。簡單的算術，8減3，不就是5人？結果竟然剔除那3人，所以19日這個判決讓輿論譁然，是宣布我們司法跟“憲政”的死亡！大法官不是最高的司法機構嗎？連法都不遵守，這種做法根本是直接要閹割“立法院”。



王鴻薇提到，停砍公教年金那天，民進黨準備了很多手板，跑到主席台前喊口號，可是非常明顯，大概衹有不分區“立委”，還有極極少數的區域“立委”，大概有3分之2的綠委全部坐在自己位子上，根本懶得跟你喊，也懶得舉牌。而且當天還是賴清德請他們吃便當，也就是當天中午已經諄諄教誨了要有戰力，結果下午表決時上面小貓兩三隻，其他人都在滑手機、做自己的事。



王鴻薇表示，賴清德這樣倒行逆施、極度衝撞，連陳水扁、蔡英文都不敢做的事情，這些他嘴巴講的“憲政”手段，為什麼陳水扁不用，陳水扁比較笨、不懂“憲法”嗎？不是，陳水扁是知道“憲法”的底線、紅線在哪裡。衹有賴清德直接大喇喇踩紅線，真的把自己當皇帝，包括“行政院長”不副署、“憲法”法庭宣判“違憲”，這人很惡劣，都是借刀殺人，他自己要不沾鍋？“你有本事，就不要公布！”



王鴻薇痛批，更惡劣的是，“行政院長”跟這些大法官們對賴言聽計從？作為“行政院長”、作為大法官，是多麼崇高的地位，結果今天竟然連“憲法”的底線都不遵守，其實很悲哀。