鍾東錦：朝野僵局衹有賴清德能化解　

國民黨籍苗栗縣長鍾東錦。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／“行政院長”卓榮泰不副署新修正的《財政收支劃分法》，使其無法公布生效，在野陣營則以彈劾賴清德反擊。中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦受訪表示，連大法官也跳下來變當事人，弄得全台無所適從，但仍要往前走。唯一能解決朝野僵局的衹有賴清德，例如賴所提防務特別預算8年新台幣1兆2500億元可以打折，因賴清德任期剩不到8年，能否先編4年？各政黨各有進退，這就是解方，“有權力的人要主動釋善意”。



根據《中時新聞網》報導，鍾東錦覺得現在的僵局應是無解，但兩方若各退五十步，就會有解。全台灣唯一能解決現在朝野僵局的人衹有賴清德，所謂院際紛爭當然是“總統”協調，但賴清德若成了當事人，就沒人可以協調。



他建議兩院先協商，賴清德要當協調人，在野黨對金額也不宜太狠，能否先恢復一般性補助款？統籌分配稅款可先打幾折？留一點給“中央”當籌碼，不要一下子拿走那麼多，再逐年提高、檢討，這就是退讓，他覺得衝突仍要妥協。



鍾東錦說，其實《財劃法》已通過宣布實施，只是“中央”撥統籌分配稅款後，又拿回一般性補助款，造成施政有不確定性。更糟糕的是，“政院”竟沒辦法認定哪個縣市財政1級、2級，苗縣府是幾級財政？“中央”無法回答，這一點“主計總處”真的有點失誤，“中央”主管機關應對苗栗財政非常清楚，苗栗是5級？4級？3級？縣府要編定的預算沒有定論，這不該再拖下去。



他指出，縣府盤點還有很多公款沒下來，光人事費就很頭痛，後面還很多，“中央”還未撥的不知道給不給。但他呼籲大家放心，一定會讓大家好好過年，要拜託“政院”、主計長，給苗栗多一點優惠，可撐過這段時間，等《財劃法》實施後，不管什麼版，朝野是否可坐下來談？因大家都增加，差別只是多或少。



對於賴清德所提桃竹苗大矽谷計劃目前停滯不前，鍾東錦分析，等賴清德再當2028年“總統”候選人，若都沒有動，會被質疑上屆政見都沒有動，接下來怎麼做？相信賴清德也不好回答，所以他不認為會完全不動，只是速度可能沒那麼好、那麼快。



鍾東錦對大矽谷仍充滿信心，強調他任內也許無法完成，但終有一天會有縣長完成。總是要有人起頭，苗栗先起頭，把該做的工作做好、準備好，當“中央”政策一開放，苗栗就能進場，速度會更快。