美降關稅有條件　蔡正元：藍白不要掉到陷阱

蔡正元。(中評社 資料照) 中評社台北12月23日電／前“立委”蔡正元爆料，美國國務院官員日前祕密來台，要求營業額達新台幣500億元的製造業須優先投資美國，還要查驗台灣企業勞動情形，美國對台關稅可改為不疊加的15%。“行政院”發言人李慧芝否認，但蔡正元22日在政論節目表示，這是美國的陷阱，哪個在野黨敢承擔35%對等關稅的責任？



蔡正元22日在政論節目《林嘉源辣晚報》表示，新聞提到上市上櫃公司80家營業額超過新台幣500億，要對這些企業進行人權調查，“跟我講的很接近，賓果！”就是要調查這些企業的勞動條件，符不符合美國的人權標準。就是美國採取一個條件，要提高台灣製造業的人力成本，要求提高到跟美國很接近，“那你在台灣還活得下去嗎？”活不下去的話要怎樣？搬到美國去！



蔡正元強調，因為美國現在還是台灣最大的出口市場之一，為什麼那麼巧，他得到的消息是500億元，當天發的消息也剛好是500億元？提高勞動水平也不是壞事，但如果提高勞動成本致無法負荷又該如何？“他不管！”



蔡正元指出，第二是這些500億新台幣以上的企業要優先投資美國，那不是邏輯上相通？而且還加上如果不優先投資美國，“經濟部”就不准你投資其他地方。第三，他來談軍事預算要通過。第四，採購農特產品。然後搞出時程表，龔明鑫明年1月就可去華府訪問，還可以進入美國國務院。這不是龔明鑫一直想達成的任務嗎？還有更重要的，就會提供台灣官員過境美國的政策便利！那是指誰？



蔡正元說，當然不是龔明鑫，衹有賴清德。就是想過境紐約，先答應這幾個條件，不然免談！這些軍事預算，勞動條件的強制力，還要送“立法院”，取得法律依據，預算要取得預算案的通過，如果不通過的話，要對台灣課徵35%的對等關稅。如果通通滿足，只課15%，不疊加。請問哪個在野黨敢承擔這個責任？所以他才跟藍白講，不要傻傻掉到美國的陷阱裡去。