謝龍介曝賴想把英系打成在野　離戒嚴不遠

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／“憲法”法庭5位大法官宣告新修《“憲法”訴訟法》“違憲”、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，被網友嘲諷是“五老星憲法法庭”。中國國民黨籍“立委”謝龍介22日在直播中表示，3名大法官表達反對，顯示蔡、賴尚未和解，但賴要硬幹，表示連英系都要打成在野一掛，這種情勢離戒嚴就不遠了。



謝龍介22日在直播中表示，看看韓國前總統尹錫悅，當初為什麼衹有一隻噁心的蟾蜍（民進黨）在支持、讚聲？就知道當時的台灣多麼不堪。所以當大法官走出這第一步的時候，“戒嚴，就不是意外了！”賴除了戒嚴之外，沒有辦法在“立法院”得到一點點的優勢，一點都沒有。



謝龍介提到，綠營全面掌控行政、司法、考試、監察，好不容易當初大法官15比0，現在退了7個，第一次的“國會”改革、“立法院”職權行使法，被“憲法”法庭搞掉了。搞掉以後，“立法院”就修了“憲訴法”。蔡英文在法界著墨甚深，賴清德在這一塊疏離得很，這15個大法官是蔡留給賴的，但7個退了以後，有一次要解釋案子的時候，這3個大法官就請假。什麼意思？蔡、賴沒有和解以前，英系無須為賴清德作嫁。



謝龍介說，這一次硬槓，這3人就發表聲明，結果“憲法”法庭還是硬幹。所以當情況是這樣的話，賴清德就形同把英系這邊也打成是在野一掛的，雖然只剩5席，但現在他們解釋說這是合法的，“那你看看，離戒嚴就不遠了！我沒騙你，你要懂得讀他的心。”