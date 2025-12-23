謝寒冰：大法官認少一人、略不足　清楚違法

大法官蔡彩貞認為，作成判決人數僅短少一人，略有不足，尚與憲法意旨無違，引發輿論炸鍋。（中評社 資料照） 中評社台北12月23日電／“憲法”法庭5位大法官宣告新修《“憲法”訴訟法》“違憲”，但開會人數竟未達舊版的6人門檻，其中大法官蔡彩貞在不同意見書竟自承5人確實不符規定，但“只少一人”，人數略不足，尚與“憲法”意旨無違。媒體人謝寒冰痛批，一般公司少一人都不能開股東會，何況是位階最高的“憲法”法庭。



謝寒冰22日在《大新聞大爆卦》節目表示，這些大法官可能忘了一件事情，“賴清德可能因為你們而解套、沒有違法？可是你們違法！違法的是你們”。現在雖然在野黨去檢舉，可是“監察院”大概不會受理，也不會啟動調查。可是“你以為民進黨可以永遠執政嗎”？



謝寒冰指出，一旦政黨輪替，這5個人的責任都要追究！這些大法官最瞎的是，其中一位大法官蔡彩貞竟然自己都說“其實只少一人”，所以她自己很清楚他們是違法的！一般公司的股東會，如果少了一人，可不可以開？這會就流會了。



謝寒冰強調“一個都不能少”，如果連一般的公司、民間組織，規定都如此嚴格，那請問“憲法”法庭，這種“國家”位階最高的法庭，能夠不嚴格嗎？其實他們自己心裡非常清楚，這就是違法！



謝寒冰提到，這兩天綠營又動員了334位法界、學者。好笑的是，網友很有才，直接把名單丟給AI比對，結果跟“百工百業挺大罷免”幾乎一模一樣，永遠都是這一批人。謝寒冰狠酸毫無道德和基本人格，民進黨叫他們去幹嘛就會幹嘛，台灣社會就是有這一群人。



謝寒冰強調，所以在野黨要不斷提民生法案，去跟一般民眾解釋，就看“憲法”法庭是不是每一個都判“違憲”？有種就繼續這樣搞，看人民受不受得了？就像《美麗島電子報》董事長吳子嘉說的，他覺得現在搞法律沒有用，應該走上街頭。但應該等民氣憤怒到極點時，那時再號召上街頭。