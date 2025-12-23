台11學者推大中華共同體　童子賢：兩岸相連

在《兩岸和平方程式》新書發表會，出席者(前排左起)前外交長林永樂、前府副祕書長邱進益、玉山科技協會理事長童子賢、前“考試院長”關中、兩岸發展研究基金會董事長丁守中、前“行政院長”毛治國、時報文化出版公司董事長趙政岷（後排右）。（中時新聞網 資料照） 中評社台北12月23日電／由11位學者共同撰寫的《兩岸和平方程式》新書發表會20日舉行，提出以“雙制度共容大中華共同體”取代現行“一國兩制”模式的理念。和碩董事長童子賢強調，兩岸血脈相連、歷史文化共享，可合作解決現代跨國議題，應以和平方式消弭差異，而非依靠武力解決問題。



根據《台灣好報》報導指出，兩岸發展研究基金會董事長丁守中呼籲，民間應先行組織“中華民族兩岸和平協商大同盟”，透過學界與民間的二軌協商，先行探討兩岸各種政治、經濟與社會整合方案，為政府與社會提供參考。



和碩聯合科技董事長童子賢為本書撰寫專文推薦，他表示，兩岸血脈相連、歷史文化共享，應以和平方式消弭差異，而非依靠武力解決問題。他認為，應充分尊重雙方制度差異，找到最大公約數，避免因政治挑撥或利益衝突而誘發不必要的戰爭。童子賢強調，兩岸應合作解決現代跨國議題，如人工智慧應用、詐騙、毒品防制等，展現兩岸合作的實際價值與意義，並以和平理性方式促進共同繁榮。



前“國安會”祕書長蘇起指出，在台灣，主張兩岸和平的人屬少數，常遭排擠，但仍應“知其不可而為之”，不斷提醒社會與民眾警覺兩岸局勢。他提到，民眾多因感性因素，對現實危機視而不見，包括“莫名其妙的優越感”與“虛假的安全感”。對岸方面，蘇起建議應避免將台灣人標籤化為“非統即獨”，並保持克制，降低誤判風險。



前“行政院長”毛治國則從工程師視角提出，兩岸關係需進行“封頂”與“築底”兩個工程，“築底”是指先鞏固兩岸血緣、文化與經濟共識，確保雙方不會分離，建立穩定互信；“封頂”則是探討長期整合方案，可視情況選擇漸進式、和平方式完成。



前“考試院長”關中指出，所謂“抗中保台”若以犧牲台灣為代價，並非真正愛台灣。他呼籲舉辦公開活動，倡導兩岸和平解決問題，並強調，唯有和平處理台灣問題，讓中華民族在國際上獲得尊重，才是真正的愛台灣，也是中國人應有的骨氣與擔當。