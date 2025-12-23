藍委：“憲法”法庭成怪獸　發動群眾公投否決

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）“憲法”法庭5位大法官宣告新修《“憲法”訴訟法》“違憲”，引發爭議，中國國民黨“立法院”黨團準備出招反制，將推“公投法修正草案”，讓“憲法”法庭裁判也可經由公投交由人民復決。對此，國民黨“立委”賴士葆表示，公投的層次就是代表人民最大，既然“憲法”法庭在綠營大法官的操作下已成了“憲政”怪獸，發動群眾出來公投有否決掉的可能空間，這當然是一個正確方向。



國民黨團此修法提案今天中午預計將送“立法院”程序委員會處理。國民黨團表示，此修法草案將使人民可復決除了“總統”、“副總統”彈劾案以外的“憲法”法庭裁判，就讓人民來做公決，該提案完全依照“憲法”規定來做立法，盼能盡速推進，還權於民。



賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，民進黨最早力推公投的是已逝的蔡同榮，大家都稱他是蔡公投，一生志業就是推動台灣的民主可以公投，公投就是人民做主，任何的議案一定可以讓人民來行使創制或復決。



賴士葆說，現在把“憲法”法庭的解釋納進公投範圍，這是一個修法的概念，確實可以這樣修，因為公投的層次非常高，代表人民最大。否則依現在“憲法”法庭這樣的處理方式，只要5個人就可以做出“違憲”判決，等於接下來只要在野黨通過的法案，執政黨不喜歡，提出“釋憲”，“憲法”法庭就可以宣判“違憲”而無效。



賴士葆強調，台灣按照這樣子發展，就會變成行政權獨大，以後大家只選“總統”就夠了，根本就不需要“立法院”，已變成“憲政”怪獸。



賴士葆說，這是天理難容的狀況，人民也沒辦法接受，所以發動群眾出來公投，能有將“憲法”法庭判決否決掉的可能性，這當然是正確的方向。