未挺綠大法官遭側翼攻擊　劉靜怡：抹黑老招

蔡宗珍遭側翼攻擊，劉靜怡說，民進黨用老招開始抹黑。（照片：劉靜怡臉書） 中評社台北12月23日電／“憲法”法庭5位大法官19日判決《“憲法”訴訟法》修正條文“違憲”，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官條列十大理由，不同意該判決，引發議論。對此，前大法官被提名人、台灣大學國家發展研究所特聘教授劉靜怡21日在臉書發文指出，有媒體報導開始抹黑蔡宗珍，“果然又套用先前的老舊手法，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？”



目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達開會法定人數門檻，“憲法”法庭無法作成判決。但呂太郎等5位大法官19日逕行作成1年來首件2025年“憲判字第1號判決”，判《“憲訴法”》修法的規定“違憲”、立即失效，回到修法前狀況。



劉靜怡21日在臉書發出一篇在當天曝光的新聞報導，內容提到公法背景出身的蔡宗珍，當初在蔡英文擬提名她出任大法官時，還在綠營內部議論時，就有人曾警告應重新考慮人選，恐不適任大法官一職。



看到這篇新聞報導後，劉靜怡說，“哈，果然又套用先前的老舊手法，開始發動抹黑攻擊持不同意見者了”；她也酸，不覺得這樣的招數太超過也太自曝其短了嗎？



劉靜怡指出，雖然認識蔡大法官幾十年來彼此間也常有不同見解，但“蔡大法官去年主筆‘國會’改革案判決時，各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？高度關切這兩案的訴訟代理人學生律師們都沒話要說了嗎？”



該篇貼文曝光後，有網友留言指，“蔡維拉上場救援”，而劉靜怡也現身留言“有誰需要救呀？又救得了誰呀？”