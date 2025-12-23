AI基本法三讀　葛如鈞扮黃仁勳發芒果乾

慶祝三讀通過《人工智慧基本法》，藍委葛如鈞化身黃仁勳發送芒果乾。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月23日電(記者 俞敦平)“立法院”今三讀通過《人工智慧基本法》，中國國民黨籍“立委”葛如鈞特地換上輝達執行長黃仁勳愛穿的招牌黑皮衣戴上灰白的假髮，化身黃仁勳現身慶祝。葛如鈞也在現場發送黃仁勳喜愛的士林夜市“芒果乾”，大玩諧音哏，笑稱法案通過後可以把芒果乾(諧音“亡國感”)吃下肚，藉此幽默暗諷過往綠營常用的意識形態操作。葛如鈞強調，法案通過標誌著台灣AI法制告別六年空白，確立“國科會”為主責機關；同黨籍“立委”廖偉翔則指出，法律應是產業的油門而非煞車皮，期許在風險分級與創新間取得平衡，助推台灣從製造大國邁向智慧大國。



“立法院”今日三讀通過的《人工智慧基本法》確立了以人為本、永續發展等七大原則。法案明定由“國科會”擔任“中央”主管機關，“行政院”將成立由院長召集的“國家人工智慧戰略特別委員會”，統籌發展綱領。在監管層面，採風險分級制度，由“數位發展部”推動風險分類框架，針對高風險應用需有明確標示與責任歸屬，若有侵害生命、破壞社會秩序或造假情事，應依法限制或禁止。此外，法案也特別關注勞動權益，要求政府弭平技能落差並輔導就業，同時規定各機關需在施行後兩年內完成相關法規的調適。



為了慶祝法案順利闖關，擔任“立委”期間強力推動此案的葛如鈞身著標誌性的黑色皮衣，在議場外與同黨“立委”廖偉翔一同分送零食。他手持一包包芒果乾，打趣表示這是黃仁勳最愛的必比登推薦美食，並向在場媒體笑稱：“芒果乾吃下去，就不會有“亡國感”。”