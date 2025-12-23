黃國昌：很多人沒意識到“憲政”危機多嚴重

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）“憲法”法庭19日由5名大法官判決《“憲法”訴訟法》部分條文“違憲”惹議，中國國民黨“立法院”黨團將推動修《公民投票法》，賦予公投復決“憲法”法庭判決法源。台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌23日感嘆道，還要進一步討論內容，但感傷的是，賴清德有個大絕招是不公布、“政院”不副署，“立法院”這些動作都像是白忙。



黃國昌嘲諷道，賴清德就吩咐“行政院長”卓榮泰不要副署就好，不公布法律，“立法院”做了那麼多事情全都白忙了。台灣現在就是這個狀態，可能有很多人還沒有意識到台灣現在的“憲政”危機有多嚴重，但我們仍要大聲疾呼，因為等到人民有感覺的時候一切都來不及了。



在“憲法”法庭5位大法官宣告《“憲法”訴訟法》修正案部份條文“違憲”，引發台灣社會質疑後，國民黨“立法院”黨團將推動“公民投票法第2條及第30條條文修正草案”，提案內容指出，除了“總統”、“副總統”彈劾案外的“憲法”法庭裁判可交由人民復決外，也規範法律、自治條例或“憲法”法庭裁判之復決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告“違憲”的法律也恢復效力。



台灣民眾黨“立法院”黨團23日上午召開“揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，法案內容還要進一步討論。不過，這時候討論這些事情都充滿了感傷，因為即便“立法院”委員會討論、“立法院”會討論、開公聽會、朝野協商，最後三讀通過了，賴清德有個大絕招，“不公布就好了”，大家都忘了嗎？甚至不需要那5位綠色司法獨夫出手。