黃國昌：要審查防務預算　賴須接受詢答

民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）藍白在“立法院”程序委員會已三度封殺軍購特別預算法案，今將第四度處理。美國在台協會（AIT）日前表示，將持續與台灣跨政治光譜領袖交流。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌23日表示，衹有賴清德來“立法院”“國情報告”、回答“立委”問題，“立委”們才能釋疑。民眾黨對防務預算的原則是，不容許貪腐、不容許浪費，付了錢東西要拿到。



台灣民意基金會23日公佈的最新民調中，“是否樂見‘賴政府’1.25兆（新台幣）‘國防’特別預算遭兩度封殺”？有53.7%民眾不樂見、樂見僅30.2%。



民眾黨“立法院”黨團23日上午召開“揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，民眾黨本來就支持強化台灣“國防”自主。但他必須強調，民眾黨在“國防”預算上面絕對不容忍貪腐，且要求台灣人付了錢，東西就要拿到。不容許貪腐、不容許浪費，付了錢東西要拿到。給了2000多億元，現在飛機在哪？花了500億元，潛水艇潛不下去、防彈背心的抗彈鋼板還是用陸製的、買炸藥由裝修公司得標，這是在強化台灣“國防”的作為嗎？



黃國昌強調，“我們已經說了”，邀請賴清德到“立法院”進行“國情報告”、回答“立委”的提問，衹有賴清德來了，才能知道要買什麼？什麼時候交貨？對台灣現在的“國防”必要性在哪？“立委”才能釋疑。民眾黨自己做的民調顯示，6成6的民眾支持賴清德到“立法院”做“國情報告”、回答“立委”提問，還是賴清德打算把“立法院”當成橡皮圖章？要花什麼錢，“立法院”就只能蓋章同意？不該是這樣。