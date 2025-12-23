反獨裁！藍白向“監院”遞狀要求彈劾卓榮泰

藍白委赴“監察院”要求彈劾卓榮泰。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃偕華）針對“行政院長”卓榮泰對“立法院”三讀通過的法案“不副署、不執行”，中國國民黨“立法院”黨團23日聯合台灣民眾黨“立法院”黨團至“監察院”提出彈劾，檢舉、告發其瀆職並遞交書狀。9個軍公教等團體等前往聲援。



今日遞交書狀流程，國民黨“立委”翁曉玲希望能向“監察委員”面交，最後由監值日委員林盛豐出面接受。



根據現行法令，“監察院”得收受告發書狀，但“中央”及地方公務人員的彈劾案須由“監察院”提出，並經“監察委員”2人以上提議，由提案委員以外的“監委”9人以上審查及決定成立後，將彈劾案連同證據移送懲戒法院審理。懲戒法院可對被彈劾公務員，做出免職、撤職、剝奪、減少退休（職、伍）金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡等9種處分。



國民黨團上午在“監院”外召開“懲治國賊、捍衛‘憲政’-正式向‘監察院’提出彈劾‘行政院長’卓榮泰”記者會。國民黨籍“立委”翁曉玲、副書記長王鴻薇、徐巧芯，民眾黨副總召張啟楷、“立委”麥玉珍出席。



聲援陣仗龐大，包括公教軍警消聯合總會長林水吉、教育產業總工會副理事長林碩杰、八百壯士捍衛中華協會副理事長韓國強、退休教師聯盟理事長吳南嬿、新北市退警協會亞洲警察學會前主席理事長林國春、軍公教警消權益保護協會理事長陳孝聖、大專院校退休同仁協會理事長張世賢、台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭、台灣教育資深人員協會理事長吳金魁、公職退休人員聯誼暨關懷服務協會理事長吳基安。