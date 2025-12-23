朝野備戰周五彈劾賴清德　院會今休兵

通過《人工智慧基本法》時藍委拿標語慶祝要合照，請綠委幫忙掌鏡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團共同提出彈劾賴清德案，預計在本周五院會進行處理彈劾程序草案，朝野預計都將甲動備戰，也為了因應周五的大場面，今天上午的“立法院”院會朝野都採取休兵備戰狀態，在“立法院副院長”江啟臣主持下，通過三個朝野無爭議法案。



其中，在通過《人工智慧基本法》時，許多國民黨“立委”拿標語慶祝要合照，拿出手機請在場的民進黨“立委”郭昱晴幫忙拍，郭也非常樂意，讓議場內顯得一片和樂融融的氣氛。最終院會也在上午11點前就宣布散會。



今天的“立法院”會三讀通過人工智慧基本法，明定人工智慧基本法的“中央”主管機關為“國科會”，地方主管機關為縣市政府，並強調政府推動人工智慧研發與應用，應在兼顧社會公益、數位平權、促進創新研發與強化國家競爭力前提，並遵循隱私保護與資料治理、問責等原則。



另外也三讀通過《貨物稅條例》第12條之3，延長購買電動車輛減免貨物稅及使用牌照稅政策期限至2030年12月31日止。購買完全以電能為動力之電動車輛並完成登記者，免徵該等車輛應徵之貨物稅，但電動小客車免徵金額以完稅價格新台幣140萬元計算之稅額為限，超過部分，不予免徵。



此外，台鐵暴力事件頻傳，“立法院”院會也三讀修正《鐵路法》修正草案，明定以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金，若致鐵路從業人員於死者，最重處無期徒刑。