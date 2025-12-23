台觀光業慘淡　吳宗憲籲賴降兩岸衝突救民生

藍委吳宗憲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月23日電(記者 俞敦平)“行政院”預計本週五召開觀光諮詢會議，並將2026年來台旅客目標設定為900萬人次。對此，中國國民黨籍“立委”吳宗憲今日於“立法院”受訪時表示，在兩岸關係持續緊繃的現況下，政府不僅無法達成原訂千萬人次目標，下修後的數字恐仍是“空頭支票”。



藍委吳宗憲指出，地緣政治風險已導致大量原擬來台的旅客轉往日本消費，造成台灣如日月潭、九份等景點業者生計困難。他呼籲賴清德應正視“兵凶戰危”對觀光產業的實質衝擊，降低兩岸衝突風險，讓基層業者能透過賺取觀光財維持生計，而非讓公務員獨自承擔政策錯誤的壓力。



賴清德上任後喊出打造“台灣觀光國家隊”，“行政院長”卓榮泰亦多次強調推升內需的重要性。然而，根據“觀光署”最新統計，今年截至12月中旬，累計國際旅客人次甫突破800萬，與原先設定的千萬目標有落差。“觀光署”長陳玉秀日前坦言，評估現況後，將2026年目標設定在900萬人次。



對此，藍委吳宗憲指出，政治人物在選舉前常開出漂亮支票，但選後往往無法兌現。今年實際觀光人流不如預期，明年即便目標下修，在缺乏具體策略下恐難達標。他建議政府不應僅以“人次”作為唯一基準，應分析如歐美旅客的高消費力，以多方面指標來推動產業發展。但他同時強調，若無法降低戰爭風險，觀光推廣將事倍功半。



針對兩岸僵局對經濟的影響，吳宗憲以日本為例進行對照。他表示，隨著兩岸關係惡化，原先可能來台的大陸觀光客大量轉往日本，日本官方報告亦證實陸客增長顯著。他質疑政府因意識形態導致觀光紅利外流，並提到近期走訪日月潭、三義木雕街及九份等地，當地商家與遊覽車業者普遍反映，陸客消失造成收支失衡，生計受到嚴重影響。



吳宗憲認為，推動觀光的公務員與外交人員處境艱難，是受限於高層政策而難以施展。他呼籲賴清德應盡力降低兩岸衝突，讓兩岸回歸民生交流。不應讓“抗中”意識形態凌駕於百姓生計之上。若能改善兩岸氛圍，讓台灣店家能賺取觀光財，才是解決觀光慘澹與民生困境的根本之道。