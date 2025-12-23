“憲法”法庭少數決惹議　吳宗憲批台灣變人治

藍委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月23日電(記者 俞敦平)針對近期“憲法”法庭在多位大法官卸任、人數不足的情況下，仍由現任5位大法官針對新修正的《“憲法”訴訟法》判決“違憲”。中國國民黨籍“立委”吳宗憲今日受訪時予以強烈抨擊。他指出，開會人數門檻是法律的剛性規定，不容以特殊理論規避，此舉形同破壞“憲政”體制。吳宗憲更點名執政黨採取雙重標準，過去曾力挺的大法官蔡宗珍等人，僅因堅守程序正義、針對人數不足提出不同意見書，即遭綠營羞辱與排擠。他警告，若將法律制度讓位於政治操作，台灣將逐步走向人治與獨裁。



《“憲法”訴訟法》修正條文爭議不斷，日前“憲法”法庭在僅剩8位大法官、未達法定總額的情況下，由5位大法官判決修正案“違憲”。然而，另外3位大法官隨即發布公開意見書，直指“憲法”法庭組成未符法定人數，質疑判決權限與合法性。此一“少數決”引發法界譁然，網路輿論亦高度關注，根據一份近10萬人參與的網路民調顯示，高達96%網友認為大法官帶頭違法不可取，顯示司法公信力面臨嚴峻挑戰。



對此，吳宗憲在受訪時強調，法律對於開會人數的規範屬於基礎原則，如同股東會或法院合議庭皆有明確門檻，不可能在人數不足時強行運作。他批評現行部分大法官試圖透過自我解釋，引用“救生員理論”等說法來規避剛性規定，這不僅違背法律基本邏輯，更是對“國家”“憲政”制度的嚴重破壞。他認為，執政黨再次動員特定法律學者與律師背書，顯示這些論述並非基於對法治的堅持，而是服務於特定意識形態。