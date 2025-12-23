游盈隆人事　鍾佳濱：適格適任原則審查

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月23日電（記者 莊亦軒）“行政院”22日公布“中央選舉委員會”委員提名人選，擬由台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委。由於游盈隆近年來對民進黨執政多所批評，引發綠營支持者不滿，也被視為執政黨對在野陣營釋出善意。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱23日回應，“中選會”是獨立機關，民進黨團將以“適格、適任”為原則來審查名單。



“政院”提名游盈隆擬任委員並為主任委員，東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。“中選會”6位委員任期至11月3日屆滿，另有1人則請辭，目前僅剩4位委員，依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。而“行政院”除發函給“立法院”朝野各黨團搜集推薦人選的意見，也接受各界舉薦。



鍾佳濱表示，“行政院”這次所提出的“中選會”名單，事前有發函給“立院”各黨團提供推薦人選。民進黨團沒有推薦任何人選，在目前的政治氛圍下，某黨團所提出的名單，其他政黨的支持者可能就不會滿意，這是事先就可以得知的。



此舉是否對在野陣營釋出善意，鍾佳濱回應，“這樣是不是遞出橄欖枝，要由在野黨來判斷，而不是由我們來主張。總而言之在歷經人事同意權在“立法院”遭到強力杯葛、抵制，明年有重要的選舉，我們希望能夠盡快通過審查，讓“中選會”能夠有效的運作。”

