陳昭姿諷民進黨公職變保皇黨　聲討游盈隆

民眾黨團幹事長陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月23日電（記者 鄭羿菲）“行政院”昨日公布將提名7名“中選會”委員，其中擬由台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委。台灣民眾黨主席黃國昌23日表示，民眾黨敬重游盈隆敢說真話，但“公事公辦、沒有私人情誼”，民眾黨絕對依法嚴格審查，但恐怕最後是被民進黨自己封殺。



“中選會”人事案待“立法院”行使同意權。



民眾黨團幹事長陳昭姿說，提名名單曝光後，民進黨籍公職、綠營側翼已開始聲討游盈隆，她感到非常遺憾，難道民進黨公職已經成為保皇黨？



“中選會”6名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4名委員。“行政院”昨天指出，將提名游盈隆出任主委、東吳大學法學系教授胡博硯出任副主委；其他5名提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏、東吳大學政治學教授蘇子喬，以上擬任人選任期皆至2029年11月3日。待行政人事作業程序完備後，“行政院”便會將完整名單送請“立法院”行使人事同意權。



台灣民眾黨“立法院”黨團23日上午召開“揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”劉書彬出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，“中選會”如今陷入法定人數不足、無法運作，都是“行政院長”卓榮泰違法不提名所造成的，且“中選會”提名名單至今尚未正式提到“立法院”，民眾黨團還是看到特定周刊報導才知道，民進黨墮落到令人不可思議的程度。

