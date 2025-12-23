許淑華揭牌日月潭新景點　巨大立體地圖吸睛

“台灣地理立體大模型”相當壯觀。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月23日電（記者 方敬為）鄰近南投縣日月潭景區的“日月迎賓公益園區”，為地方休閒景點，業者近期在園區內新增“台灣地理立體大模型”等設施，今天舉辦揭牌啟用典禮，中國國民黨籍南投縣長許淑華出席揭牌，並參訪長約10米的台灣全景圖，許淑華直呼壯觀，也肯定業者對環境教育及地方觀光發展的貢獻，歡迎大家多到南投埔里、日月潭一帶旅遊。



“日月迎賓公益園區”由“點將家”伴唱機董事長陳景松創立，該園區鄰近日月潭景區，因而得名。園區主打公益、教育性質，入園收費新台幣100元，扣除基本成本，其餘捐助南投縣政府社勞處專戶，完全用於救助縣內弱勢團體、家庭。陳景松23日舉辦日月迎賓園區“台灣地理立體大模型”揭牌啟用典禮，包括許淑華、民進黨籍魚池鄉長劉啟帆、自然科學博物館館長黃文山、地方議員、村里長等共襄盛舉。



陳景松表示，他創立日月迎賓園區，主要是協助在地觀光旅遊業共榮共好，開放地方茶農、特產業者能夠使用製茶廠、水電等資源設備，廠商只要將15%的收益捐助公益即可。此外，園區也強調環境教育，所以他這次特別引入“台灣地理立體大模型”，希望成為觀光亮點，帶動旅遊商機。



“台灣地理立體大模型”等比例縮小台灣全景，上頭標示出台灣200多個重要景點，並可以透過地圖外圍的互動式平板電腦點選有興趣的資訊，地圖上的LED燈就會亮起，看出台灣的現實分佈，包括十大高山、十大水庫、重要交通道路、國家公園、風景區、動植物分布位置等。