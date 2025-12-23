賴喊速審總預算　徐巧芯嗆送份合法預算書

藍委徐巧芯。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月23日電（記者 黃偕華）賴清德23日喊話，總預算案應於會計年度開始1個月前由“立法院”議決，但至今“立法院”仍未審議。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今回應，因為“行政院”目前提出的預算，是沒有依法行政的預算，像是三讀通過的軍人待遇條例，就沒有編列其中。她呼籲“行政院”，請送進一份合法的總預算，讓“立院”能夠儘快的做審查。



針對藍白被質疑喊廢“監察院”，現在又要到“監察院”彈劾卓榮泰。徐巧芯認為，當一天和尚就要敲一天鐘，這兩件事是不衝突的。



今早中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團，向“監察院”提出彈劾“行政院長”卓榮泰違法失職。遞交書狀後媒體問到，日前賴清德向藍白喊話希望讓總預算儘速通過。徐巧芯回應，“行政院”目前提出的預算，是沒有依法行政的預算，像是三讀通過的軍人待遇條例，就沒有編列其中。她呼籲“行政院”，請送進一份合法的總預算，讓“立院”能夠儘快的做審查。



現場媒體提問，說藍白被質疑喊廢“監察院”，現在又要到“監察院”彈劾卓榮泰，是不是有雙標的嫌疑？徐巧芯說，目前為止“監察院”的“監委”們也都還在領高薪，怎麼能不對民眾告發違法、“違憲”的事情做出調查跟表態？她認為，“監察院”這幾年的表現，“讓我們認為他沒有存在的必要性”，但一碼歸一碼，只要“監察院”存在一天，就應該好好為民服務、為民工作、為民調查，審議相關彈劾案。



徐巧芯強調，當一天和尚就要敲一天鐘，這兩件事是不衝突的。“監察院”還沒有廢除之前，就應該按照“憲法”給予的職權正常的工作。