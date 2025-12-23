藍白再擋軍費並通過彈劾賴清德程序　綠飆罵

藍白通過民眾黨“立委”劉書彬的提案，將彈劾賴清德的議案列入26日院會議程。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月23日電（記者 張嘉文）“立法院”今天中午召開程序委員會，中國國民黨與台灣民眾黨“立委”再度以人數優勢，封殺有關新台幣1.25兆防務追加預算列入院會討論，並通過26日院會將進行處理彈劾賴清德程序，以及修正《公民投票法》，讓“憲法”法庭裁判可經公投交由人民復決。



民進黨“立委”在現場大聲飆罵主持委員會的國民黨召委翁曉玲，企圖阻擋她推進程序委員會的進行，還紛紛諷刺她是因近日赴陸交流，被交付任務才會阻擋防務預算。但翁並未理會，在藍白和綠委票數9比9同數時，由翁投下和藍白同立場的關鍵票，確定了周五院會的程序照藍白規劃的議案進行。



綠委今天在程序委員會上，照常擺上諷刺藍委的相關標語手板。代表發言的綠委王義川指出，“立委”赴陸要報備案，藍白已經擋了751次，到底有什麼好擋的？同時也呼籲國民黨與民眾黨別再擋“國防”預算。



他批評，國民黨說要彈劾“行政院長”卓榮泰，但又說要廢除“監察院”；若要彈劾賴清德，藍白人數也不到3分之2，根本不會過，提案並沒有意義。



但最終藍白通過民眾黨“立委”劉書彬的提案，將彈劾賴清德的議案列入26日院會議程，還有列入《公投法》修正草案，讓“憲法”法庭裁判可經公投交由人民復決。在確認議程時，翁曉玲一度認定綠委對劉書彬的提案“沒有異議”，讓綠委相當不滿，衝到台前大吵以干擾議事，但後來藍白還是以人數優勢通過提案。