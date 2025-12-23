民進黨推政績桌曆《平安順心護台灣》

民進黨宣布推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆。（照片：民進黨提供） 中評社台北12月23日電／民進黨宣布推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，邀請2024大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，結合執政團隊的好成績與好政策，呈現民進黨政府在經濟、民生、“國安”、建設等領域的豐碩成果。



民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，以Q版的賴清德、蕭美琴作為主角，搭配貓、狗、代表馬年的白馬、象徵平安的蘋果等元素，每個月介紹一類政績政策。



分別是一月“經濟自信”、二月“產業韌性”、三月“健康把關”、四月“青年支持”、五月“勞工減壓”、六月“農業成就”、七月“國防實力”、八月“長照升級”、九月“交通建設”、十月“育兒照顧”、十一月“居住正義”、十二月“未來建設”，內容扎實豐富且置入彩蛋巧思，等待支持者發掘。



阮俊達強調，相對於部分在野黨動輒以撲克牌、紓壓球等醜化他黨政治人物的方式製作文宣小物，民進黨仍在“正面行銷”與“美學創意”上有所堅持，期盼政治不要只停留在仇恨動員，而是能夠正面訴說願景。《平安順心護台灣》政績桌曆不僅美觀，也兼顧實用，希望讓民眾在日常翻閱中，能了解政府的努力成績與推動方向。



此外，歲末年終之際，民進黨陸續推出以“戲劇”形式呈現從求學到成家的“超吸睛”青年政策說帖，融合多部“國內外”經典影視作品，清楚說明學費補助、就業獎勵、職訓支持與育兒措施等多元福利及其使用方式，協助青年減壓。民進黨強調，透過創意影音，不僅獲得“國人”高度共鳴，也期盼更多符合資格者善加運用，讓政策真正成為生活中最有感的後盾。

