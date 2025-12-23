陳亭妃台南麻豆掃街拜票　喊緊跟賴清德腳步

綠陳亭妃23日清晨到麻豆市場掃街拜票。（照片：陳亭妃服務處提供） 中評社台南12月23日電／民進黨2026台南市長初選競爭激烈，距民調日剩下20天，參選人“立委”陳亭妃23日清晨到麻豆市場掃街拜票，拜託鄉親在1月12、13、14日三天晚上6點到10點，在家等電話，讓真正的民意被聽見。陳亭妃強調，他會延續賴清德2010年參加台南市長初選時“人民最大”的精神，一步一腳印，累積信任，團結各方、成爲2026台南大贏的“最大桶箍”，也會緊緊跟隨賴清德的腳步，凝聚2028賴清德連任最大底氣。



陳亭妃回顧，賴清德2010年參加合併後第一屆台南市長初選時，面對時任台南縣長蘇煥智、台南市長許添財競逐，當時僅有6位議員公開相挺，仍以高民調贏得初選，最終順利當選市長，連任時拿下72.9%的高得票率，成為台南政治史上具代表性的“最大桶箍”。



2022年台南市長選舉時，藍白尚未合流，市長黃偉哲與謝龍介在多份公開民調中呈現“七比三”態勢，但實際開票結果卻僅小勝4萬多票；2026年藍白合態勢已成形，加上“國會”亂象頻仍、預算遭阻、行政權屢受干擾，地方選舉勢必面臨更嚴峻挑戰，台南若要穩住，必須推出“最強候選人”。



陳亭妃指出，民進黨從在野走向執政，靠的是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持，當年黨中央甚至提出“帶槍投靠”策略，就是為了壯大整體實力，陳亭妃從地方到中央，全程參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。



陳亭妃強調，她將緊緊跟隨賴清德的腳步，堅持2010年那場初選所展現的精神，尤其面對2026年的高度風險局勢，唯有可以團結民意才能成為真正的“最大桶箍”，才能穩住台南，也才能成為賴清德2028年連任最堅實的底氣。