林俊憲拼台南市長　邀綠議員陪站路口展實力

綠委林俊憲23日一早在台南市中華路和小東路口拜票。（照片：林俊憲提供） 中評社台南12月23日電／民進黨2026台南市長初選競爭激烈，距民調僅剩不到20天，“立委”林俊憲今天一早有多位黨籍市議員陪同，在台南中華路和小東路口向市民揮手致意，昨天在新營區則有民進黨籍“立委”賴惠員及多位黨籍議員陪同，爭取支持與認同。林俊憲指出，“桶箍精神”象徵團隊中每一位議員都同樣重要，缺一不可，面對台南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持。



林俊憲認為，站路口並非形式，而是最直接傾聽民意的方式，透過與市民近距離互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度。



林俊憲也感謝多位黨籍議員不分區域、共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的精神。他表示，未來也將持續以團隊合作方式，整合“中央”與地方力量，為台南爭取更多建設與資源，讓城市持續進步。



林俊憲說，初選民調剩下不到20天的時間，面對已經整合的國民黨，關鍵時刻民進黨唯有團結才能走得更遠，也只有他能夠整合幾位民進黨“立委”、23席包括民進黨團及黨外的議員，更只有他有能力延續前市長賴清德、市長黃偉哲的市政理念，打贏明年2026年的市長大選，拜託鄉親電話民調唯一支持林俊憲。